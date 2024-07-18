Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме супермаркета в Красноярске

Два пранкера из Тувы извинились за то, что искупались в аквариуме супермаркета в Красноярске, одного из них оштрафовали на 1 тыс. рублей. Об этом 18 июля сообщает краевая прокуратура.

Там уточнили, что ранее 24-летний уроженец Кызыла пришел в красноярский гипермаркет со своим другом и скупался в аквариуме с живой рыбой. Мужчина заявил, что его действия были пранком, а сам он хотел «освежиться». В результате сотрудникам магазина пришлось провести дезинфекцию.

«Извинения от горе-пранкеров не заставили себя долго ждать. В рамках организованного взаимодействия с прокуратурой Республики Тыва нарушитель был установлен в городе Кызыле, в отношении него составлен протокол за мелкое хулиганство (4.1 ст. 20.1 КоАП РФ) и наложен штраф в размере 1 тыс. рублей», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчины извинились на камеру перед жителями Красноярского края и Тувы. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю частной охранной организации за игнорирование совершенного правонарушения.

Ранее, 15 июля, произошел пожар на 100 кв. м в одном из торговых центров Красноярска, пострадал один человек. К тушению привлекалось 30 специалистов и семь единиц техники. Возгорание было ликвидировано вечером в тот же день.