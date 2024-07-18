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СМИ сообщили об уголовном деле из-за обмана робота на торгах акциями

РБК: СКР возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении российских инвесторов, которые злоупотребили роботизированным алгоритмом при торгах иностранными акциями. Как сообщает 18 июля газета РБК, таким образом фигуранты совершали фиктивные сделки, манипулируя ценами на акции с помощью обмана торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

Отмечается, что обвиняемые Зинченко В.И. и Кулешов С.П. причинили убыток компанииболее чем на 150 млн рублей, из которых около 58,56 млн рублей были выведены со счетов, а еще 96,05 млн рублей заблокированы банком «Фридом финанс».

Следствие пришло к выводу, что подозреваемые совершали друг с другом фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала занижая на них цену без каких-либо оснований, а после искусственно разгоняя ее. Таким образом, они смогли заставить роботизированный алгоритм W-Empirical Holding Corp. продать им бумаги по более низкой цене, а потом выкупить их же по более высокой, указала «Газета.Ru».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц»).

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До этого, 3 июня, Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы немецкого инвестора Ральфа Новака за хищение акций каршеринга BelkaCar. Его обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Новаку также назначили штраф в размере 800 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении немецкого бизнесмена было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Тот утверждал, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер совершили сделку по продаже 52% акций BelkaCar по заниженной цене и без его одобрения, и обратился в МВД РФ.

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