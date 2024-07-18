Сценарист Золотарев пишет драматическую роль для Бурунова

Креативный продюсер «НМГ Студии», один из самых востребованных авторов Андрей Золотарев надеется предложить Сергею Бурунову драматическую роль. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

По его сценариям сняты такие картины, как «Сто лет тому вперед», «Триггер», «Повелитель ветра», «Притяжение», «Лед». Сейчас Андрей Золотарев работает над несколькими сценариями сразу, ждет съемок продолжения «13 клинической» и «Буратино» с Федором Бондарчуком в роли Карабаса Барабаса.

«Известиям» сценарист признался, что есть в нашем кинематографе артист, чей талант недооценен, а возможности не раскрыты.

«Это Сергей Бурунов. Мне не хватает этого артиста в острой драматической роли. Он и так невероятно крут, да еще парадокс в том, что у него гигантский потенциал, который еще не раскрыт. Это доказало «Слово пацана». Сергею Бурунову не хватает мощной роли», — рассказал он.

Именно поэтому Андрей Золотарев пишет для него сценарий.

«Я периодически бегаю за ним с какими-то сценариями, предлагаю. Сергей — серьезный артист. Пока выбирает», — признался Золотарев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сергею Бурунову не хватает мощной роли»