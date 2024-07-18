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Сценарист Золотарев пишет драматическую роль для Бурунова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Креативный продюсер «НМГ Студии», один из самых востребованных авторов Андрей Золотарев надеется предложить Сергею Бурунову драматическую роль. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

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По его сценариям сняты такие картины, как «Сто лет тому вперед», «Триггер», «Повелитель ветра», «Притяжение», «Лед». Сейчас Андрей Золотарев работает над несколькими сценариями сразу, ждет съемок продолжения «13 клинической» и «Буратино» с Федором Бондарчуком в роли Карабаса Барабаса.

«Известиям» сценарист признался, что есть в нашем кинематографе артист, чей талант недооценен, а возможности не раскрыты.

«Это Сергей Бурунов. Мне не хватает этого артиста в острой драматической роли. Он и так невероятно крут, да еще парадокс в том, что у него гигантский потенциал, который еще не раскрыт. Это доказало «Слово пацана». Сергею Бурунову не хватает мощной роли», — рассказал он.

Именно поэтому Андрей Золотарев пишет для него сценарий.

«Я периодически бегаю за ним с какими-то сценариями, предлагаю. Сергей — серьезный артист. Пока выбирает», — признался Золотарев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сергею Бурунову не хватает мощной роли»

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