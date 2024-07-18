Разработаны взрывные заграждения для уничтожения морских дронов

Для Военно-морского флота РФ разработан комплекс активной защиты от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ.

Это специальное подводное заграждение с установленными на нем мощными зарядами. При приближении морских дронов оно дистанционно подрывается, уничтожая ударные комплексы противника. Собеседники издания отметили, что подрыв заграждения проводится дистанционно, например с берегового пункта, расположенного на охраняемом объекте.

Такую систему можно достаточно быстро изготовить, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Сам алгоритм действия должен быть простой. Подходы к охраняемой акватории должны будут контролировать гидролокаторами, РЛС, пунктами визуального наблюдения. При приближении они должны будут подать сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. После этого операторам остается отследить сближение БЭК или подводных дронов и в нужный момент совершить подрыв», — отметил он.

По словам эксперта, важно грамотно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили свои корабли.

«Технически реализация такого проекта не представляет большой трудности», — уверен он.

Болтенков отметил еще одну особенность такого заграждения.

«Подводные взрывы оказывают более мощное воздействие на объекты, находящиеся на глубине, а это не только дроны, но и торпеды. Таким же образом можно уничтожать диверсантов-подводников противника, если они попытаются прорваться к нашим кораблям», — считает эксперт.

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Подрывная технология: разработаны спецзаграждения против морских дронов