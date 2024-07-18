Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу выросло до 29
Число погибших в результате ДТП с автобусом на юге Перу выросло до 29 человек. Об этом 17 июля сообщила газета Peru21.
«Настоящий кошмар пережили пассажиры автобуса, который перевернулся на 205-м км дороги Лос-Либертадорес, в результате чего погибли 29 человек», — говорится в публикации.
Об аварии с пассажирским автобусом в Перу стало известно 16 июля. Отмечается, что транспортное средство выехало накануне вечером из Лимы в сторону Аякучо. По словам начальника отдела охраны дорог Джонни Роландо Вальдеррама, согласно пассажирскому списку, в автомобиле находилось «от 39 до 40 человек». Изначально сообщалось о 20 погибших.