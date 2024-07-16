В ДТП с участием автобуса в Перу погибли как минимум 20 человек
В результате ДТП с пассажирским автобусом в Перу погибли как минимум 20 человек. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила радиостанция RPP, ссылаясь на источники.
Отмечается, что транспортное средство выехало накануне вечером из Лимы в сторону Аякучо.
По словам начальника отдела охраны дорог Джонни Роландо Вальдеррама, согласно пассажирскому списку, в автомобиле находилось «от 39 до 40 человек».
«По неофициальной информации, которой мы располагаем на данный момент, будет 21 погибший, из расчета мы понимаем, что будет 20 раненых, которые будут переведены в больницы», — приводит издание его слова.
Ранее, 17 июня, сообщалось, что пять человек погибли, еще 25 получили ранения в результате столкновения экспресса Kanchenjunga с товарным поездом в индийском штате Бенгалии. Как уточняется, линия, на которой произошла авария, является основным железнодорожным сообщением из Калькутты в Силигури. В результате движение поездов дальнего следования было приостановлено.