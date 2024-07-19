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Бывший гражданин Ирака объяснил решение пойти добровольцем на СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший гражданин Ирака, служащий связистом в российской армии, рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю, почему решил пойти добровольцем на СВО.

По словам военнослужащего с позывным Снег, в России он нашел себе девушку, влюбился, решил остаться навсегда и уже получил гражданство.

«Я сам видел войну, у нас в стране. И я не мог смотреть, как гибнут дети и мирные люди», — сказал он.

Снег подчеркнул, что Россия помогала Ираку ранее, а он считает, что это не должно быть забыто.

Командир взвода с позывным Маяк рассказал, что Снег оказался способным бойцом, готовым учиться.

«Он пришел нулевой, но впитывает в себя всё как губка. Он уже разбирается почти во всех средствах связи, развивается», — поделился Маяк.

Командир взвода уточнил, что Снег активно учил русский язык и именно поэтому внутри команды не возникало недопониманий и языковых барьеров, а опытность помогла ему показать себя как умелого солдата.

«Он был много на боевых задачах, даже попадал под обстрелы, и буквально на позапрошлой задаче попал под FPV-дрон… Так что боевой опыт имеется неплохой», — подытожил он.

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Ранее, 17 июля, сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации уничтожили 155-миллиметровую САУ М109 Paladin производства США, которую использовали ВСУ. Видео удара опубликовали «Известия».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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