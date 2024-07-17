Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мотоциклист погиб в результате ДТП с участием бетономешалки, трактора и мотоцикла.
По данным «Известий», ДТП произошло 17 июля на улице Перерва в столичном районе Марьино. На кадрах видно, как на перекрестке мотоциклист сначала врезается в трактор, а затем в бетономешалку. В результате удара грузовик загорелся, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным 360.ru, скончался водитель мотоцикла. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Как отмечает столичный дептранс, движение по Донецкой улице разрешено только общественному транспорту, пишет «Москва 24».
Ранее 17 июля в Ленинградской области на регулируемом железнодорожном переезде поезд «Ласточка» столкнулся с автомобилем. Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде 84-го км перегона Строганово – Мшинская, уточняет НСН.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. На представленных фото видно, что в результате ДТП легковушку сильно смяло и зажало между перроном и поездом. В результате аварии погибли четверо — двое взрослых и двое детей, пишет сайт kp.ru.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о столкновении электропоезда «Ласточка» и автомобиля в Ленинградской области, пишет RT.