Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» объединяет таланты страны и ценится за особую атмосферу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме участникам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля.
«На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны. Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга», — написал президент.
Глава государства отметил, что зрители фестиваля ценят его за особую вдохновляющую атмосферу на концертных площадках. Путин выразил уверенность, что и в этот раз мероприятие станет настоящим праздником музыки и надолго оставит воспоминания как гостям, так и участникам.
Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» пройдет 17 и 18 июля в Ледовом дворце Северной столицы. В этом году фестиваль более чем с 30-летней историей объединит два разных по стилистике концерта: эпатажное шоу «Звезды хайпа» и лирический театрализованный мюзикл «О музыке и о любви». Выступят как молодые артисты, так и мэтры эстрады России.