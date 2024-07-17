СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс направила жалобу на речь короля Карла III в парламенте, в которой тот назвал ее деятельность «катастрофической». Об этом 17 июля сообщила газета The Guardian.
«Лиз Трасс написала главе государственной службы письмо с жалобой на то, что ее мини-бюджет был назван «катастрофическим» в официальном документе речи короля (произнесенной 17 июля. — Ред.), назвав это некорректным и «вопиющим нарушением» кодекса государственной службы», — заявило издание.
Предметом гнева Трасс стал раздел в 106-страничных официальных пояснительных записках к речи Карла III, в котором излагались цели 40 представленных законопроектов.
В описании проекта о бюджетной ответственности, который сделает обязательным предварительную проверку крупных фискальных изменений, говорится, что эта мера «предназначена для выявления и предотвращения тех объявлений, которые могут напоминать катастрофический мини-бюджет Лиз Трасс».
«Мини-бюджетом» сама Трасс называла меры, которые она приняла для решения экономических проблем в стране в 2022 году на должности премьер-министра. Как уточняют некоторые издания, из-за ее «мини-бюджета» страна потеряла более $500 млрд.
Ранее, 17 апреля, обозреватель газеты The Times Патрик Магуайр в своей рецензии написал, что книга Трасс «Десять лет на спасение Запада» читается как оборотная сторона упаковки чипсов, а повествование в ней плаксивое и деревянное, и в своем произведении Трасс пытается оправдать свое катастрофическое премьерство. Книгу, по словам Магуайра, невозможно воспринимать всерьез.