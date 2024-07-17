Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы в среду, 17 июля.

По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в городе ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с. Осадки будут наиболее интенсивными в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 мск.

«В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Горожан попросили соблюдать осторожность в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в этот день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что в четверг на Москву обрушатся ливни и грозы.

Он предупредил, что температура еще будет достигать +30 градусов, но дальше пойдет на спад. Похолодание начнется со второй половины четверга, сообщает 360.ru. К выходным температура снизится до +22 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами», передает НСН.