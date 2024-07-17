В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
Гражданская гвардия Испании задержала мужчину за то, что он бросил металлический предмет в посольство США. Об этом 17 июля сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах королевства.
«Около шести часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к инцидентам с нанесением ножевых ранений», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что мужчина подозревается также в двух нападениях с ножом.
Так, днем 12 июля в пригороде Мадрида неизвестный напал с ножом на человека. Пострадавший не получил серьезных травм и вовремя был доставлен в больницу. Полиция сразу начала операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника. Вечером того же дня произошло второе нападение. Жертва получила ранение.
Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв национальную команду Великобритании в матче в Берлине 14 июля. Игра закончилась со счетом 2:1.