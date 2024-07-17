Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров обвинил США в соучастии в палестино-израильском конфликте
Мир
Более 40% немцев не доверяют федеральному правительству
Мир
Лавров подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН
Мир
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
Мир
СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году
Общество
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Мир
Несколько активистов попытались сорвать выступление Лаврова в Совбезе ООН
Мир
Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации
Мир
СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
Армия
Медведев посетил военный полигон в Воронежской области
Происшествия
Для тушения пожара на Пресненском Валу в Москве привлекли вертолет Ка-32
Мир
На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий
Общество
Таможня сообщила о мошенничестве с фейковых аккаунтов от лица «Ивана Ивановича»
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
СМИ сообщили о продаже в Японии российского лосося под видом местного
Мир
ГБР Украины предъявило обвинения экс-главе МВД Захарченко
Наука и техника
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота

В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США

0
Фото: Global Look Press/Diego Radames
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданская гвардия Испании задержала мужчину за то, что он бросил металлический предмет в посольство США. Об этом 17 июля сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах королевства.

«Около шести часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к инцидентам с нанесением ножевых ранений», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что мужчина подозревается также в двух нападениях с ножом.

Так, днем 12 июля в пригороде Мадрида неизвестный напал с ножом на человека. Пострадавший не получил серьезных травм и вовремя был доставлен в больницу. Полиция сразу начала операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника. Вечером того же дня произошло второе нападение. Жертва получила ранение.

Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв национальную команду Великобритании в матче в Берлине 14 июля. Игра закончилась со счетом 2:1.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024