ГБР Украины предъявило обвинения экс-главе МВД Захарченко
Экс-главу министерства внутренних дел (МВД) Украины Виталия Захарченко обвинили в склонении должностных лиц к госизмене. Об этом сообщает 17 июля Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении экс-министра МВД Украины Захарченко, который пытался в 2022 году склонить украинских чиновников к измене», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что Захарченко звонил украинским чиновникам и якобы предлагал сотрудничество с РФ. Также ведомство уличило его в якобы участии в создании и публикации ряда видеозаписей, целью которых было «формирование в обществе антивластных настроений».
29 июня сообщили, что ГБР проверит действия экс-командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля на харьковском направлении. Его обвиняют в некомпетентности.