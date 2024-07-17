СМИ сообщили о продаже в Японии российского лосося под видом местного
Компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в японском регионе Токай, около двух лет продавала лосось из России под видом продукции с острова Хоккайдо. Об этом в среду, 17 июля, сообщило агентство Kyodo.
По данным издания, с января 2022-го по ноябрь 2023 года было продано около 8 тыс. упаковок лосося с неверной маркировкой. Региональное управление по сельскому хозяйству выявило такие нарушения в четырех магазинах в префектуре Айти. О штрафах в отношении Yamanaka пока что не сообщалось, однако компанию обязали заменить маркировку рыбы на верную.
«Мы искренне извиняемся. Мы относимся к этому серьезно и проведем учебные занятия по маркировке страны происхождения, обеспечим правильную маркировку продаж», — приводит издание news.goo.
В публикации уточнили, что японцы предпочитают продукты местного производства, цены на них могут быть выше.
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