Медведев посетил военный полигон в Воронежской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области, где провел выездное совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. Об этом он сообщил 17 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.
В ходе посещения полигона он осмотрел серию FPV-дронов, БПЛА самолетного типа, экипировку военнослужащих. Также Медведев вручил бойцам награды и возложил цветы к монументу в честь павших защитников.
Ранее в этот же день Медведев высказал предположение, что бывший лидер знаменитой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который выступает против поставок западного оружия Украине, мог выступить с концертом для участников специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Политик пригласил 80-летнего музыканта приехать в Россию.