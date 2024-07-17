Энергопотребление на юге бьет зимние показатели

Энергопотребление на юге России вчера впервые в истории превысило зимние максимумы. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Рекордный показатель составил почти 21 тыс. мегаватт, что на четыре мегаватта больше рекорда от 13 января, сообщает телеканал «Известия». В компании по обеспечению энергоснабжения «Системный оператор» отметили, что причина — в наплыве туристов. Заместитель министра энергетики добавил: энергосистема находится на предельных возможностях. В настоящее время минимизируются объемы технологических работ, отметил Грабчак.

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