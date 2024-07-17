Китайская марка Exlantix начала создавать дилерскую сеть в России

Бренд Exlantix, под которым в России будут продавать премиальные электрокары из Китая, начал создавать собственную дилерскую сеть. В Китае машины этой серии продаются под маркой Exeed, подразделения Chery, сообщает телеканал «Известия». Электромобили рассчитывают продавать во всех ключевых городах страны. Первые регионы, где появятся дилеры Exlantix, — Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень и Нижний Новгород. Дистрибьюторы создадут сервисы по ремонту и обслуживанию авто, а также смогут оказывать дополнительные услуги. На территории дилерских центров появятся быстрые станции для зарядки электрокаров. В июне состоялась публичная демонстрация первой модели Exlantix — седана ES. Электромобиль может проезжать без подзарядки до 530 км. В будущем Exlantix будет поставлять в Россию соплатформенный кроссовер ET. Подписание дилерских соглашений пока только планируется.

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