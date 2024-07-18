Бренд такой-то

В рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные организации стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц.

Несмотря на это, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) заявила, что продолжит принимать заявки на регистрацию торговых марок и патентов от россиян и российских организаций. Там подчеркнули, что будут принимать заявки независимо от гражданства или местоположения заявителей через свои международные системы: Мадридскую систему для регистрации товарных знаков, Гаагскую систему для промышленных образцов и Лисабонскую систему для географических указаний.

После введения санкций ЕС Роспатент рекомендовал российским компаниям подавать заявки через ВОИС. Сама организация тоже обязана — и готова — принимать все заявки, и, в случае отсутствия ответа от европейских ведомств в течение определенного периода времени (например, один год для Мадридской системы), заявки могут быть зарегистрированы автоматически.

Основная цель ВОИС — содействовать защите интеллектуальной собственности во всём мире. Это включает в себя поддержку инноваций и творчества, а также обеспечение сбалансированной системы интеллектуальной собственности, которая приносит пользу как создателям, так и обществу в целом.

Регистрации объектов интеллектуальной собственности по Мадридской системе через ВОИС предотвращает смешение с товарными знаками, зарегистрированными на территории конкретного государства, при входе российских компаний на иностранный рынок.

Ярким примером служит кейс с автомобилями Aurus. Европейское бюро по интеллектуальной собственности отказало в регистрации заявки этой российской компании-производителя автомобилей класса люкс после поступления возражений со стороны Toyota, Lamborghini и Michelin. Они аргументировали это созданием смешения их товарных знаков со спорным.

Регистрация позволяет защищать бренд, товарные знаки и другие активы от незаконного использования в других странах. Например, компания «Лукойл», один из крупнейших российских производителей нефти, активно использует свои товарные знаки в более чем 30 странах, обеспечивая таким образом международное признание и защиту своего бренда.

Это открывает двери для экспорта продукции. Компании с зарегистрированными брендами и патентами в других странах легче находят доверие у потребителей и партнеров. Например, производитель водки «Столичная» зарегистрировал свой бренд в США и Европе, что значительно облегчило процесс экспорта продукции.

Компании с хорошо защищенной интеллектуальной собственностью смотрятся более привлекательно в глазах инвесторов. Наличие международных регистраций и патентов свидетельствует о серьезной позиции компании на рынке и способности заниматься международным бизнесом.

Но сейчас наблюдается снижение числа поданных заявок и регистрации патентов от граждан РФ и отечественных компаний, начиная с конца 2014 года. Специалисты объясняют это введенными санкциями и подавлением инвестпрограмм в России иностранным бизнесом, что приводит к сокращению импорта высоких технологий. В 2021 году доля России в общем числе заявок не превышала 0,91%, а их общее количество было в 51 раз меньше, чем в Китае, в 19 раз меньше, чем в США, почти в два раза меньше, чем в Индии и составляло 30 977 единиц.

После введения санкций против России количество патентных заявок снизилось на 13,1% и по состоянию на 2022 год составило 26,9 тыс. единиц.

В результате политики ЕС пострадали бы те россияне и российские компании, которые ранее подали заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в европейских странах, но еще не успели получить по ним решений, а также те, кто в дальнейшем планировал подавать такие заявки. Отказ ВОИС исполнять решение союза имеет важное значение для российских граждан и организаций, желающих защитить свои права на интеллектуальную собственность на международном уровне.

Решение о продолжении приема российских заявок свидетельствует, что международное сообщество не отвернулось от российских новаторов и предпринимателей. Оно говорит о том, что интеллектуальная собственность ценится независимо от национальной принадлежности или политической ситуации.

Шаг служит примером превосходства верховенства права в сфере мировой экономики, в то время как санкции могут быть политически мотивированными. И принципы интеллектуальной собственности, и необходимость ее защиты не должны становиться жертвами конфликтов между государствами. На мой взгляд, такое решение не только практичный шаг, но и сильный символ сохранения международного сотрудничества и приверженности защите интеллектуальной собственности.

Автор — адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Траст энд Ло»

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