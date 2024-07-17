Во Франции cемь женщин обвинили покойного аббата Пьера в домогательствах

Семь женщин обвинили французского общественного деятеля аббата Пьера, ушедшего из жизни в 2007 году, в сексуальных домогательствах. Сообщение об этом появилось 17 июля на сайте созданного им «Фонда аббата Пьера».

«Семь женщин сообщают о поведении, близком к сексуальному насилию или фактам сексуального домогательства, совершенным аббатом Пьером с конца 1970-х до 2005 года», — говорится в пресс-релизе фонда.

Информация о первой пострадавшей появилась в 2023 году. Тогда благотворительная организация «Эммаус» совместно с «Фондом аббата Пьера» начала внутреннее расследование с целью выяснить, имели ли место другие подобные случаи. Оказалось, что одна из семи женщин на момент домогательств не достигла совершеннолетия.

По данным источника, движение «Эммаус» начнет конфиденциально собирать показания свидетелей непристойного поведения покойного общественного деятеля.

Аббат Пьер скончался в возрасте 94 лет. В 1949 году аббат основал движение помощи бедным и бездомным «Эммаус», в 1987-м — «Фонд аббата Пьера», чтобы бороться за всеобщее право на жилье и оказывать помощь бездомным.

Ранее, 25 мая Суд присяжных французского департамента Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам лишения свободы за сотни случаев насилия и сексуального домогательства в отношении мальчиков.

2 мая стало известно о решении парламента Франции создать комиссию для расследования сексуальных домогательств и насилия несовершеннолетних и взрослых, занятых в кинематографе, секторах аудиовизуальных развлечений, моды и рекламы.