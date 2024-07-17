СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Кировской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в частном лагере в Кировской области. Об этом сообщается 17 июля в Telegram-канале регионального главка СК РФ.

Пищевое отравление получили четверо несовершеннолетних, одного ребенка госпитализировали.

«По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — проинформировали в ведомстве.

После инцидента детский лагерь закрыли.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления следственного комитета (СУ СК) России по Кировской области Андрею Виноградову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее, 15 июля, после отравления в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории госпитализированы 26 детей. Случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы 10 июля. Управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидемиологическое расследование.