СМИ заявили об избегании Карлом III острых тем в ходе выступления в парламенте

Британцы ожидали, что король Великобритании в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва обозначит ряд существенных проблем внутри страны, однако он предпочел не упоминать их. Об этом в среду, 17 июля, сообщило издание The Guardian.

«В речи короля отсутствовали такие темы, как ограничение использования иностранных рабочих и законопроект об искусственном интеллекте», — говорится в публикации издания.

Издание обратило внимание, что Карл III полностью проигнорировал важную тему репрессий в отношении иностранных рабочих. Правительство страны уже несколько лет пытается продвинуть инициативу о преимуществе британских специалистов над иностранными, и многие местные жители ожидали, что король заявит об этом во время речи.

Кроме того, он не упомянул о планах по борьбе с крайне высокими ценами на аренду земли и жилья в стране и никак не затронул планируемые меры по регулированию работы искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в этот день Карл III в своем выступлении на церемонии открытия заявил, что новое лейбористское правительство Великобритании продолжит полную поддержку Киева и займет ведущую роль в процессе вступления Украины в НАТО. Он также добавил, что Лондон будет участвовать в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Великобритания привержена решению о двух государствах — защищенном Израиле и суверенном Палестинском государстве.