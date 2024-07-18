Ума плата: как первокурснику получить стипендию в сотни тысяч рублей

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ рассказали «Известиям» об учреждении стипендии в 100 тыс. рублей (по 20 тыс. рублей ежемесячно до января 2025 года) для лучших студентов первого курса. Выплатят их по итогам входного контроля — знания ребят проверят еще раз. НИЯУ МИФИ — далеко не единственный университет, который таким образом стремится заполучить для себя лучших студентов. На высокие стипендии могут рассчитывать и студенты других курсов: например, в НИУ ВШЭ несколько учащихся стали «стипендиальными» миллионерами благодаря различным партнерским программам университета. Как получать огромные выплаты во время учебы — разбирались «Известия».

Борьба за 50 стипендий

Приказ о выплате 100 тыс. рублей лучшим первокурсникам в НИЯУ МИФИ подписали на днях , сообщили «Известиям» в вузе. Судя по результатам прошлого года, в этот университет поступают исключительно сильные абитуриенты с баллом не ниже 260, однако просто получить высокий балл, для того чтобы претендовать на стипендию в 100 тыс. рублей, недостаточно: 50 лучших первокурсников выберут по результатам входного контроля по физике, математике и информатике .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Речь идет о дополнительной проверке знаний, которая пройдет в первые две недели первого семестра. В НИЯУ МИФИ не считают высокий результат ЕГЭ достаточно показательным, потому что, как правило, нет особой разницы между теми, кто получил 269 и 280 баллов. Поэтому и решено провести дополнительный контроль знаний. Он нужен, впрочем, не только для распределения стипендий: в зависимости от результата формируются учебные группы базового, стандартного и углубленного уровней, для которых обучение проводится по программам соответствующей сложности.

100 тыс. рублей первокурсники будут получать в качестве поощрения в первые полгода — по 20 тыс. рублей в месяц.

Кто еще платит большие стипендии первокурсникам

Лучшие абитуриенты получат высокие стипендии не только в НИЯУ МИФИ. Ранее о поощрительных выплатах объявили еще несколько университетов. Так, в РУДН запустили стипендиальную программу, по которой первокурсники могут получить до 600 тыс. рублей: она положена абитуриентам, которые набрали по результатам ЕГЭ 300 баллов за три предмета . Это 25 тыс. рублей ежемесячно в течение года, а после первого семестра — дополнительная выплата в 300 тыс. рублей. Другие студенты с очень хорошими баллами могут претендовать на стипендии от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в зависимости от результатов на олимпиадах и экзаменах.

О поощрении талантливых абитуриентов объявил и МФТИ: за 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов каждый поступающий получит выплату в размере 100 тыс. рублей . Если поступающий набрал 100 баллов по всем трем предметам, то выплата составит 300 тыс. рублей. В отличие от других университетов это единовременная выплата. Кроме того, в МФТИ есть стипендиальный бонус для олимпиадников: добавка к академической стипендии на сумму от 12 тыс. до 15 тыс. рублей в первом семестре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ректор МТУСИ Сергей Ерохин рассказал «Известиям», что в вузе победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников и Межрегиональной олимпиады школьников им. И.Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности получают по 40 тыс. рублей ежемесячно в течение первого года обучения , а победители олимпиад I, II и III уровней — по 30 тыс. рублей. По 18 тыс. рублей получают абитуриенты, набравшие по трем предметам ЕГЭ от 281 баллов и выше.

В МГТУ им. Баумана студенты, поступившие по результатам олимпиад в приоритетный этап, получают стипендию на первом курсе до 50 тыс. рублей за семестр . Также для поступивших без вступительных экзаменов есть повышенная стипендия от ВК-центра — образовательного и бизнес-партнера Бауманки. Отбор соискателей на стипендию проводят внутри компании. В прошлом учебном году платили по 15 тыс. рублей в месяц.

По 10 тыс. рублей олимпиадникам и высокобалльникам платят в НИТУ МИСИС, обсуждается и возможность дополнительного поощрения. Но высокие «входные» стипендии платят не только московские вузы. Так, Томский политехнический университет автоматически включает в стипендиальную программу вуза победителей олимпиад и высокобалльников : 50 тыс. за семестр получат те, кто поступил с баллами ЕГЭ 240 и выше за три предмета, а 125 тыс. рублей за первые полгода учебы предусмотрены для абитуриентов — победителей и призеров олимпиад.

В петербургском Университете ИТМО первокурсники в зависимости от суммарного балла по ЕГЭ или достижений студента могут получать от 7 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц в рамках программы ITMO PRIORITY . А в другом петербургском университете — СПбГУ им. Петра Великого — стипендия на первый семестр в размере 12 тыс. рублей назначается абитуриентам, набравшим 290 и более баллов за ЕГЭ, или тем, кто поступил без вступительных испытаний, и 6 тыс. рублей за 270–289 баллов. Причем если студент закрывает зимнюю сессию на отлично, то повышенную стипендию продляют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Более того, даже в частных вузах, подразумевающих платное образование, можно претендовать на гранты, которые покроют стоимость обучения . Так, руководитель службы отбора студентов и их трудоустройства Института iSpring Малика Красильникова рассказала «Известиям», что поступающие могут претендовать на грант, покрывающий 50, 80 или 100% стоимости обучения на весь срок, по итогам тестирования. В этом году Институт iSpring выделил 120 грантовых мест.

Борьба за абитуриента

Как видно, большинство стипендий для лучших абитуриентов завязаны на успехах на олимпиадах или высоких баллах на ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, в этом году 8691 участник получил на ЕГЭ 100-балльный результат, 648 человек — 100 баллов по двум предметам, а 42 — по трем предметам . Еще одна выпускница из Москвы получила высший балл по четырем предметам.

При этом в крупнейшие вузы очень многие поступают без внутренних экзаменов — по итогам всероссийских олимпиад школьников. Так, в НИУ ВШЭ, по данным пресс-службы, более 75% бюджетных мест на разных программах могут быть заняты победителями и призерами олимпиад, в Физтехе по всем направлениям таковых примерно половина.

Доктор технических наук, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый рассказывает, что призовые деньги для лучших абитуриентов начали платить в последние два-три года — раньше подобного явления не наблюдалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Платить стобалльникам стали сначала губернаторы в регионах, чтобы сохранить талантливых выпускников на родине, затем эта «эпидемия» перекинулась на отдельные вузы, — рассказал он «Известиям». — Не думаю, что из-за 100–200 тыс. рублей выпускник откажется от столичного университета в пользу вуза в родном регионе, но в борьбе за абитуриента между столичными вузами такая входная стипендия может стать существенным конкурентным преимуществом.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин считает, что такие выплаты распределяются между студентами не всегда по справедливым критериям и в таком подходе нередко «больше рекламы». В то же время возможности для получения грантовой стипендии — от предприятия, фонда и так далее — с каждым годом увеличиваются , замечает он.

— Иной работодатель в случае заключения договора на целевое обучение студента третьего-четвертого курса готов платить ему дополнительную стипендию 40–50 тыс. рублей и выше. Это хорошая и правильная практика, — сказал Борис Илюхин.

Как еще получать высокие стипендии студентам

После окончания первого курса также можно претендовать на большие стипендии, тем более что возможностей студентам предлагается достаточно много. Так, в НИУ ВШЭ учреждено более 30 видов собственных стипендий и есть 10 партнерских программ.

— Максимальный размер стипендии может достигать более 100 тыс. рублей ежемесячно для студентов , — рассказали в НИУ ВШЭ «Известиям». — По итогам 2023 года два студента ВШЭ стали «стипендиальными миллионерами». Это студенты факультета компьютерных наук и факультета физики, которые за 2023 год получили выплаты из разных источников финансирования на сумму более 1 млн рублей. В 2022 году таких студентов было трое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, инженер-программист Мария Горденко рассказывает, что только на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики есть стипендии от «Яндекса» и «1С»; для олимпиадников-первокурсников; для тех, кто добился успехов в спортивном программировании; за вклад научную деятельность; для лучших учебных ассистентов; стипендия «Молодой предприниматель» за лучшую идею предпринимательского проекта и т.д.

В МГТУ им. Баумана студентам после успешно сданных двух сессий могут выплачивать повышенную стипендию за достижения в учебной или научно-исследовательской деятельности — до 15 тыс. рублей в месяц. Самой высокой и самой престижной считается стипендия ученого совета — 18,5 тыс. рублей в месяц. От 7 тыс. до 9 тыс. платят за достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

— Есть также стипендии правительства, президента, правительства Москвы и многие другие. Они такие же, как и во всех университетах, — рассказали в МГТУ им. Баумана.

Проректор по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Милушкина рассказывает, что и в медицинском вузе есть дополнительные стипендии: именные от правительства Москвы и отдельно — педиатрического факультета РНИМУ, а также за творческую, спортивную, общественную активность, за научные достижения, за особые заслуги в учебе и в научной работе по определенным направлениям: терапия, педиатрия, детская хирургия и т.д.

Заручиться стипендиальной поддержкой от конкретной компании можно и в региональных вузах. Например, ТПХ «Русклимат» платит персональные стипендии в 15 тыс. рублей от завода теплотехники 10 лучшим студентам Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. В Томском политехе за счет стипендий от компаний-партнеров студент может получать до 100 тыс. рублей ежемесячно. В ИТМО также есть стипендии от «Яндекса», VK, Альфа-банка, Т-Банка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В ИТМО в этом году появился новый формат стипендий: выпускник вуза Кирилл Добринов разработал платформу «Добрая стипендия» — с ее помощью бывшие студенты университета и друзья ITMO.Family смогут учредить собственную стипендию. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей , — рассказали в университете.

Стипендии не всегда касаются только технологических направлений: в МИРЭА и Росбиотехе компания «Май», которая работает на рынке чая и кофе, доплачивает лучшим студентам по 5–15 тыс. рублей.