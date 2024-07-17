Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту столкновения «Ласточки» с авто
Недвижимость
Россияне стали лидерами в покупке недвижимости в Турции по итогам первого полугодия
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
Мир
В Германии подняли вопрос о возвращении украинцев на родину
Мир
В Польше построили военную базу для 1 тыс. солдат США
Мир
Охрану Трампа усилили противоштурмовой группой, дронами и робопсами
Мир
Карл III при обращении к новому кабмину пообещал продолжить поддержку Киева
Мир
СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
Мир
Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по обмену военнопленными
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации

0
Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 июля впервые официально попросил прощения у жертв стерилизации в рамках действовавшего в стране почти полвека закона о защите евгеники и заявил о намерении урегулировать вопрос компенсаций.

Верховный суд Японии 3 июля вынес решение о том, что действовавший в стране с 1948 по 1996 год закон о евгенической защите, который затрагивал людей с умственными отклонениями, психическими и серьезными наследственными заболеваниями, не соответствует конституции. По нему были стерилизованы около 25 тыс. японцев. Суд постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, хотя срок давности по их искам уже прошел.

По словам Кисиды, ответственность правительства за исполнение старого закона, включая способ его реализации, чрезвычайно велика.

«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы не может быть отложено. Я дал указания оперативно с учетом консультаций с парламентом проработать меры по новой системе компенсаций», — заявил премьер на встрече со 130 истцами и связанными с ними сторонами, трансляция которой велась в эфире телеканала NHK.

24 апреля 2019 года японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации. Ранее, 30 января 2018 года, сообщалось, что стерилизованная в юности под предлогом психического недуга японка подала в суд на власти страны за нарушение прав человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024