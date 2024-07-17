Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 июля впервые официально попросил прощения у жертв стерилизации в рамках действовавшего в стране почти полвека закона о защите евгеники и заявил о намерении урегулировать вопрос компенсаций.

Верховный суд Японии 3 июля вынес решение о том, что действовавший в стране с 1948 по 1996 год закон о евгенической защите, который затрагивал людей с умственными отклонениями, психическими и серьезными наследственными заболеваниями, не соответствует конституции. По нему были стерилизованы около 25 тыс. японцев. Суд постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, хотя срок давности по их искам уже прошел.

По словам Кисиды, ответственность правительства за исполнение старого закона, включая способ его реализации, чрезвычайно велика.

«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы не может быть отложено. Я дал указания оперативно с учетом консультаций с парламентом проработать меры по новой системе компенсаций», — заявил премьер на встрече со 130 истцами и связанными с ними сторонами, трансляция которой велась в эфире телеканала NHK.

24 апреля 2019 года японский парламент принял закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации. Ранее, 30 января 2018 года, сообщалось, что стерилизованная в юности под предлогом психического недуга японка подала в суд на власти страны за нарушение прав человека.