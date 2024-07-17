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Акции связанных с Global Spirits фирм изъяли в доход России
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Акции связанных с Global Spirits фирм изъяли в доход России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход РФ акции компаний — производителей алкоголя, связанных ранее с холдингом Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов), владельца бренда «Хортица». Об этом «Известиям» 17 июля сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Отмечается, что «в доход РФ обращены доли в уставных капиталах юридических лиц и акции, зарегистрированные за гражданами, в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Должниками по исполнительным производствам являются Александр Беспалов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Иван Курбаков.

В результате в доход государства было обращено 100% долей в уставных капиталах ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень».

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Также в доход государства обращено 8 459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированных за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед» (Brand Group Corporation Limited).

В июне Ленинский районный суд Курска арестовал активы семи юрлиц, ранее связанных Черняком.

В августе прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года предприниматель вступил в преступный сговор для финансирования ВСУ, в результате чего на счет украинских вооруженных формирований было перечислено более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

При этом в декабре Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила владельца «Хортицы» в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта. На основании собранных СБУ доказательств следователи предъявили обвинения Черняку и шести топ-менеджерам его компаний.

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