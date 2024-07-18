Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Мадам Клико» 18+

Фото: Fourth & Twenty Eight Films

Режиссер: Томас К. Нэппер

В ролях: Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс

Мировая премьера биографической драмы режиссера Томаса К. Нэппера, известного зрителям по фэнтези-сериалу «Колесо времени», состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году. Картина расскажет о том, как француженка Николь Барб Клико-Понсарде, переживая не самые лучшие времена после смерти мужа, построила легендарную империю по производству шампанского и вошла в историю как «Вдова Клико». Главную роль исполнила Хейли Беннетт, которая также выступила сопродюсером в картине вместе с мастером исторических драм Джо Райтом — режиссером «Искупления», «Гордости и предубеждение» и «Анны Карениной».

С 18 июля в прокате.

«Водитель-олигарх» 12+

Фото: Пиманов и партнеры

Режиссер: Алексей Пиманов

В ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова

Павлу Прилучному уже не привыкать примерять на себя образ мажора в отечественном кино. В комедии режиссера Алексея Пиманова сын олигарха в его исполнении больше, чем отцовские деньги, любит только заключать необычные пари. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца предлагает спор, отказаться от которого тот не в силах. Теперь без пяти минут олигарх вынужден поработать обычным водителем.

В прокате с 18 июля

«Память» 18+

Фото: Case Study Films

Режиссер: Мишель Франко

В ролях: Джессика Честейн, Питер Скарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер

Психологическая драма — участник основного конкурса прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Режиссер Мишель Франко рассказывает историю социальной работницы Сильвии, в прошлом пережившую насилие. Героиня случайно встречает мужчину, который, как она думает, причастен к случившемуся. У Саула — так его зовут — ранняя деменция, он ничего не помнит и не понимает, в чем его обвиняет Сильвия. Сыгравший Саула Питер Сарсгаард получил «Кубок Вольпи», приз Венецианского фестиваля за лучшую мужскую роль.

С 17 июля в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Формула любви» 16+

Фото: Театр Эстрады

Режиссер: Артем Каграманян. В ролях: Александр Семчев, Игорь Бабалаев, Александр Яцко, Анжела Белянская, Оксана Костецкая, Дмитрий Миллер, Павел Сборщиков

Мюзикл «Формула любви» по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина, положенного в основу культовой ленты Марка Захарова. Неугомонные проходимцы, граф Калиостро с колоритной троицей подручных, спасаются от погони на бескрайних просторах России. Приезд аферистов-гастролеров приводит к переполоху в поместье Алексея Федяшева, где его благоразумная незамужняя Тетушка и циник Доктор пытаются избавить мечтательного юношу от увлечения мраморной статуей, стоящей в усадебном парке

24 июля, 19:00, Театр эстрады

Концерты

«Алексей Горшенев. Песни Брата» 16+

Фото: VK Stadium

Уникальный концерт, посвященный памяти культового музыканта и основателя группы «Король и Шут» — Михаила Горшенёва. Концерт-традиция, вечер, когда в авторской интерпретации можно услышать любимые миллионами песни, среди которых «Лесник», «Дурак и молния», «Кукольный театр» и многие другие. Проживать каждый момент этих композиций будет брат Михаила — Алексей Горшенёв в компании музыкантов из проекта «Горшенёв». В сет-лист программы «Песни брата» вошли главные композиции «Короля и Шута», написанные Михаилом Горшенёвым и Андреем Князевым.

19 июля, 20:00, VK Stadium

Музеи

«Музей Востока открывает фонды. Живопись Кавказа и Средней Азии» 0+

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка «Музей Востока открывает фонды» посвящена изобразительному искусству — произведениям, написанным в разных стилях и жанрах. В экспозиции представлено более пятидесяти живописных произведений, созданных во второй половине XX века, в его советский период, художниками Кавказа и Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения, Южная Осетия, Дагестан) и Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Казахстан).

Экспозиция выставки — увлекательное путешествие по улочкам Тбилиси, старого Баку, Дербента, армянских селений или кишлаков, пропитанных горячим среднеазиатским солнцем. Каждый художник по-своему отразил в работах своеобразие места, того или иного региона, его характерные краски, ритмы и образы.

С 18 июля, павильон Государственного музея Востока на ВДНХ

Выставочный проект «Пушкин и театр» 12+

Фото: bakhrushinmuseum.ru





В выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка «Пушкин и театр», рассказывающая о связи пушкинского наследия с театральным искусством. В экспозицию вошли 125 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея. Среди них работы художников Виктора Васнецова, Александра Головина, Александра Бенуа, Ивана Билибина и Федора Федоровского к спектаклям «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», а также эскизы к исторической драме «Борис Годунов» и опере «Евгений Онегин». Театральное наследие Татарстана будет представлено экспонатами из республиканского Государственного музея изобразительных искусств, Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и Казанского государственного театра юного зрителя.

Выставочные залы Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль», с 18 июля по 8 сентября.

Фестивали

Фестиваль уличного кино 18+

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В этом году ежегодный крупнейший по своей географии смотр короткометражного кино охватит более 1,6 тыс. российских городов. В программу вошло семь картин, среди них проекты с участием Максима Лагашкина, Юрия Колокольникова, Сергея Епишева и футболиста Артема Дзюбы. Победителя Фестиваля уличного кино выбирают как зрители, так и индустриальное жюри. Первые голосуют за понравившийся фильм при помощи света фонарика, организаторы в каждом городе замерят уровень света люксметром.

В профессиональное жюри в этом году вошли Клим Шипенко, Олег Трофим и Алексей Нужный, актрисы Ирина Горбачева и Кристина Асмус, а также генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. Обладатель главного приза получит 1 млн рублей на упаковку проекта сериала или полнометражного дебюта, имя победителя назовут в сентябре.

С 17 июля и до конца сентября

Иммерсивный фестиваль «История в лицах» 0+

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии») состоится первый иммерсивный фестиваль «История в лицах». В различных локациях музея на Поклонной горе будут воссозданы события военных лет. Посетителей будут встречать реконструкторы, которые познакомят всех желающих с фронтовым бытом. Также их ждут спектакли и музыкально-поэтические концерты, посвященные Великой Отечественной. Все желающие пройдут тематические мастер-классы. Красноармеец покажет, что было в вещмешке у советского солдата и научит наматывать портянки. Артисты творческого объединения выпускников Института современного искусства из мастерской заслуженного артиста России Владимира Стержакова приглашают на спектакль «Найти человека» по произведению Агнии Барто.

21 июля, 12:00–19:00, Музей «Г.О.Р.А.»

Семейный эко-френдли фестиваль творчества «Фреш и Треш» 0+

Фото: «НЕБО Арена»

Большой праздник, посвященный экологии и творчеству. Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, интерактивные станции, научные шоу и танцевальные флэшмобы. «Фреш и Треш» — это веселое мероприятие, где дети вместе с родителями смогут дать новую жизнь ненужным вещам и понять, что из мусора можно создать что-то полезное и красивое. Участники смогут поучаствовать в различных мастер-классах, раскрасить одежду, а также посетить фестиваль красок Холи.

20 июля, с 13:00, «НЕБО Арена» (г. Московский)

Шестой конный фестиваль «Иваново поле» 6+

Фото: Horseka Sport

Более 700 спортсменов и артистов выступят в рамках крупнейшего в России конного фестиваля «Иваново поле». Кульминацией шестого по счёту мероприятия станет грандиозное субботнее гала-шоу под управлением артистов из конных театров со всей России. Оригинальные шоу-программы представят Hidalgo show team и Fairytale Horse, а также театр Ларисы Луста с премьерой постановки «Чудное мгновенье» по мотивам сказок Александра Пушкина. Программу большого поля фестиваля традиционно завершит выступление хедлайнеров — всадников Кремлевской школы верховой езды.

С 19 по 21 июля, Horseka Sport

K-Pop Open-Air 12+

Фото: vk.com/leto_kpop

Поклонники южнокорейской культуры соберутся в «Лужниках» на K-Pop Open-Air. Хедлайнерами фестиваля станет женская группа LIGHTSUM, которая работает под крылом звукозаписывающей компании CUBE Entertainment. Этот же лейбл продюсирует популярный южнокорейский герл-бэнд (G)I-DLE. Участницы LIGHTSUM выступят в России впервые, можно будет услышать песни Vivace, Vanilla и Honey or Spice, уже ставшие их визитной карточкой. Второй гость из Южной Кореи — певец и видеоблогер Сон Вон Соб, известный многочисленными каверами на песни группы «Кино», Мурата Насырова, Андрея Губина, Димы Билана и других исполнителей. Помимо этого, пройдет танцевальный конкурс среди каверденсеров.

23 июля, площадка «МТС Live Лето» в «Лужниках»

Пятый всероссийский фестиваль «ДэнсхелпФест» 6+

Фото: пресс-служба театр Виктюка

Педагоги-хореографы, постановщики и руководители любительских хореографических коллективов из более 100 городов России и зарубежья соберутся в столице на пятом фестивале «ДэнсхелпФест». В этом году проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив, поэтому Москву посетят и подростково-молодежные коллективы.

Одной из главных особенностей «ДэнсхелпФеста» считается соединение насыщенной образовательной программы с вечерними показами танцевальных спектаклей для широкой публики. В рамках вечерней программы покажут 11 танцевальных спектаклей, среди которых «Цветное», «Серый белый» режиссера-хореографа Ирины Брежневой, «Тайная лаборатория братьев Каравановых на макаронной фабрике» Татьяны Каравановой, «Бак» Ксении Каплун, «Тихая река» Павла Глухова, «Манифест к русскому перформансу» Софьи Валиуллиной и другие работы. После показов зрители могут принять участие в обсуждениях спектаклей с труппой и хореографом.

19–21 июля, Культурный центр «Вдохновение»