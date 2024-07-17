Муфтий призвал наказать глумившегося над православным крестом блогера

Глумившегося над православным крестом блогера необходимо наказать согласно российскому законодательству. Об этом в среду, 17 июля, заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве в отношении блогера, который на видео растоптал христианский крест, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). По данным следствия, фигурант транслировал свои действия в интернете 12 июля. Его оперативно установили и задержали.

По информации СМИ, речь идет о треш-стримере родом из Дагестана, его трансляцию смотрели около 300 зрителей. Сообщалось, что после общественного резонанса из-за своего поступка блогер записал видео с извинениями.