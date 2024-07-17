Аномальная жара на юге России сократит урожай овощей

Урожай овощей в этом году может сократиться из-за аномальной жары на юге России. С проблемами выращивания столкнулись аграрии в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в других регионах страны, сообщает телеканал «Известия». Многим фермерам не удалось спасти посевы помидоров и картофеля от палящего солнца, эти культуры достаточно чувствительны к погодным условиям. «Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пояснили в Союзе органического земледелия. При этом в Минсельхозе рисков для нового урожая не видят: в ведомстве заявили, что существенный объем овощей аграрии выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий. Несмотря на сложности, общий урожай ожидается на достойном уровне. Это позволит в полной мере удовлетворить спрос населения, уверены специалисты.

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