Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по обмену военнопленными

Диалог с украинской стороной касательно обмена военнопленными идет непросто. Об этом в среду, 17 июля, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идет диалог. И еще немало наших военнослужащих остается в украинском плену», — написала она на странице в своем Telegram-канале.

Москалькова выразила слова благодарности Министерству обороны РФ и спецслужбам, которые способствуют возвращению пленных бойцов на родину. Уполномоченный по правам человека добавила, что обсудила с представителем офиса украинского омбудсмена предстоящие гуманитарные акции, которые связаны в том числе с воссоединением семей.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Москвой и Киевом в формате «95 на 95». Гуманитарное посредничество здесь оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Всем вернувшимся российским военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Позже российское оборонное ведомство показало кадры освобожденных военных. Некоторые из них уже успели позвонить родным и сообщить, что прибыли на территорию РФ и вскоре вернутся домой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.