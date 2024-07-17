Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг

Американский тяжелоатлет Уэсли Киттс выступит на Олимпийских играх в Париже, несмотря на обнаруженный в его пробе допинг. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США (USA Weightlifting).

Уточняется, Киттс в апреле на Кубке мира в Таиланде сдал допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период. Она оказалась положительной. После обнаружения допинга Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа тяжелоатлета. Вскоре использование Киттсом запрещенного препарата признали непреднамеренным.

«Он имеет право представлять Соединенные Штаты на соревнованиях и, как ожидается, примет участие в субботу, 10 августа, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории 102 кг в Париже», — сообщается на сайте пресс-службы USA Weightlifting.

Ранее, 15 июля, украинского нападающего Дениса Баланюка, который с 2020-го по 2021 год выступал за московский футбольный клуб «Торпедо», временно отстранили за подмену допинг-пробы. Срок действия ограничения не уточняется.