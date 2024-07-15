Украинского футболиста Баланюка временно отстранили за подмену допинг-пробы

Украинского нападающего Дениса Баланюка, который с 2020 по 2021 год выступал за московский футбольный клуб «Торпедо», временно отстранили за подмену допинг-пробы. Информация об этом появилась на сайте Национального антидопингового центра Украины.

Из документов ведомства следует, что 27-летний футболист отстранен с 26 декабря. При этом срок действия ограничения не уточняется.

Баланюк выступал за украинские юношеские и молодежную сборные. За свою карьеру был игроком «Днепра», польской «Вислы» (Краков), «Арсенала» (Киев), «Спартака» (Варна), финского «Мариехамна». С 2020 по 2021 год выступал за московский «Торпедо», забил два гола в рамках Первой лиги России по футболу. Последний раз он играл за грузинский «Самгурали».