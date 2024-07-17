Женщина попала в реанимацию после укуса гадюки в Подмосковье

В Подмосковье женщина попала в реанимацию после укуса гадюки, которую пыталась спасти. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в Telegram.

По информации ведомства, 43-летняя женщина остановилась на автозаправке, заметила змею на асфальте и попыталась помочь ей вернуться в лес. Гадюка укусила свою спасительницу, в результате чего пострадавшая попала в реанимацию Пушкинской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцем. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки, после чего она продолжила лечение в терапевтическом отделении.

Как заявляют источники, пострадавшей стало легче и ее выписали на амбулаторное наблюдение.

27 июня восьмилетний мальчик из Ханты-Мансийского автономного округа также пострадал от укуса гадюки. Ребенок провел в реанимации почти две недели. Специалистам удалось избежать ампутации руки, которая была поражена ядом гадюки. На сегодняшний день жизни ребенка ничего не угрожает.