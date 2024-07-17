Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

Женщина попала в реанимацию после укуса гадюки в Подмосковье

Женщина попала в реанимацию, пытаясь спасти гадюку на заправке
0
Фото: TASS/dpa/Matthias Balk
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье женщина попала в реанимацию после укуса гадюки, которую пыталась спасти. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в Telegram.

По информации ведомства, 43-летняя женщина остановилась на автозаправке, заметила змею на асфальте и попыталась помочь ей вернуться в лес. Гадюка укусила свою спасительницу, в результате чего пострадавшая попала в реанимацию Пушкинской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцем. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки, после чего она продолжила лечение в терапевтическом отделении.

Как заявляют источники, пострадавшей стало легче и ее выписали на амбулаторное наблюдение.

Пора, уж: в России начался сезон активности змей
Специалисты рассказали, как вести себя в случае укуса

27 июня восьмилетний мальчик из Ханты-Мансийского автономного округа также пострадал от укуса гадюки. Ребенок провел в реанимации почти две недели. Специалистам удалось избежать ампутации руки, которая была поражена ядом гадюки. На сегодняшний день жизни ребенка ничего не угрожает.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024