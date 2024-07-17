«Полиция нравов» начала штрафовать нудистов в Сочи

Борьбу с нарушителями этических норм начали вести на пляжах в Сочи. Во время проверки прибрежных территорий в Лазаревском районе «полиция нравов» выявила 11 фактов правонарушений, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 17 июля.

Чиновники из мэрии и сотрудники городского УВД патрулируют незакрепленные территории во всех четырех крупных районах Сочи. За порядком на официальных пляжах следят их арендаторы и собственники, пишет ИА KrasnodarMedia.

С отдыхающими, пренебрегающими правилами поведения, проводится разъяснительная работа. В отношении некоторых, например нудистов, составляются протоколы об административной ответственности. Им придется заплатить штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей либо отбыть административный арест сроком до 15 суток

В Сочи на сегодняшний день нет официальных пляжей для нудистов. Желающие позагорать без одежды выбирают для этого места в прибрежных отдаленных зонах Лазаревского, Хостинского и Адлеровского районов. Это вызывает возмущение у других отдыхающих.