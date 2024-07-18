Игры вдолгую

Информация о переносе Всемирных игр дружбы с сентября 2024 года на более позднее время наконец получила более или менее официальное подтверждение. В связи с новой волной рассуждений на эту тему пресс-служба оргкомитета разослала в СМИ релиз, в котором говорится, что глобальные старты могут пройти в «другие даты».

Новую волну разговоров поднял во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, а чуть позже с заявлением на эту тему выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, Игры дружбы действительно перенесены и здесь нет никакой тайны, но когда они состоятся — в 2025 или 2026 году, — непонятно.

На информационный шум пришлось реагировать представителям оргкомитета Игр. «Оргкомитет Всемирных игр дружбы продолжает активную подготовку к проведению турнира, — говорится в сообщении пресс-службы. — В настоящий момент в связи с предложением Международной ассоциации дружбы о переносе Игр на другие даты ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения турнира. Мы выступим с официальным сообщением, как только будет выработано соответствующее решение».

Если кто-то пропустил, то Международная ассоциация дружбы — это структура, которую возглавляет экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Весной этого года она посоветовала сместить соревнования в Москве и Екатеринбурге примерно на год. Это позволит повысить их статус, ведь из-за близости Олимпиады в Париже (26 июля — 11 августа) собрать звездный состав иностранных атлетов в России 15–29 сентября 2024 года крайне затруднительно. Вскоре после появления этой рекомендации об уходе с поста гендиректора оргкомитета объявил Алексей Сорокин. Ожидается, что его заменит вице-президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин.

Напомним, что на Игры дружбы планировалось пригласить около 7 тыс. спортсменов примерно из 30 видов спорта, а их общий призовой фонд был определен в 4,6 млрд рублей. При этом МОК и WADA призвали атлетов отказаться от поездки на эти старты, назвав российский проект «политизированным», а также «опасным» из-за отсутствия лицензии у Российского антидопингового агентства. Наши чиновники всячески подчеркивали, что Игры дружбы — это не альтернатива Олимпиаде, а просто коммерческие соревнования. Но глава МОК Томас Бах всё равно видел в них конкурента и критиковал World Friendship Games особенно яростно.

Теперь понятно, что осенью 2024-го анонсированных соревнований точно не будет — старты по летним видам спорта на открытом воздухе в России после сентября точно невозможны. Некоторые наши сборные по этому поводу уже приняли решение досрочно распустить спортсменов в отпуск. Некоторые пессимисты уверяют, что Игры дружбы не перенесли, а отменили. Однако для подобных утверждений пока нет оснований. Запланированная на 2025 год Спартакиада сильнейших спортсменов России и Беларуси Играм дружбы совершенно не мешает. И здесь надо просто подождать решения по сложному вопросу, который в том числе зависит от геополитики и наших отношений с международными спортивными структурами.

Еще важно понимать, что масштабные планы требуют серьезной подготовки, и если вместо большого праздника спорта этой осенью мы бы получили междусобойчик, то было бы очень обидно. Жером Вальке — серьезный спортивный менеджер и наверняка знает, что делает. Стратегически важнее не просто поставить галочку, несмотря на противодействие МОК и WADA (а оно никуда не денется и в 2025-м), а, возможно, создать на базе Игры дружбы плацдарм, вокруг которого смогут объединиться силы, выступающие за спорт вне политики. Ведь шансов договориться с нынешней верхушкой олимпийского движения и с их западными спонсорами всё меньше.

Вполне вероятно, что идея переноса ради более солидной подготовки исходит в том числе от наших партнеров (в том числе китайцев). Ну и шансы, что геополитическая ситуация поменяется, тоже всегда надо держать в голове. Также не совсем ясна ситуация с телеправами — для организации трансляций на весь мир нужно время, и это очень важно для продвижения и популяризации проекта.

В общем, если Игры дружбы — это история вдолгую, а не расчет на кратковременный эффект (как было с аналогичными стартами в 1984 году), то торопиться нельзя. Нужны грамотная пиар-стратегия, продуманная кампания против выпадов МОК и WADA, контракты на выступление со звездами мирового спорта... Теперь на это есть время.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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