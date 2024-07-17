Ливни затопили особняк рэпера Дрейка в Торонто

Особняк канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейка Грэма) в Торонто затопили ливни, обрушившиеся на город. Об этом 16 июля сообщил музыкант.

На опубликованной видеозаписи поток мутной воды, пробившийся через входную дверь, заливает пол дома. В подписи к ролику, который опубликован Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), артист пожелал, что лучше бы это был «эспрессо-мартини».

Накануне в Торонто выпало почти 100 мм осадков, что превысило рекорд 1941 года. Из-за шторма около 167 тыс. человек остались без электричества.

В городе после проливных дождей затоплено крупное шоссе, несколько магистралей и ключевой транспортный узел.

Ранее, 2 июля, на Белград обрушились сильный шторм и мощный ливень. Движение на улицах сербской столицы было значительно затруднено из-за огромного количества воды на дорогах, работа общественного транспорта была парализована.