СМИ сообщили о поражении российскими силами командного пункта СБУ в Киеве

Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) был поражен российскими силами в Киеве в начале этой недели, в результате погибли несколько офицеров и был ранен заместитель главы службы. Об этом 17 июля ТАСС сообщили в силовых структурах.

«По военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что удар был совершен в начале недели.

Ранее, 15 июля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу боеприпасов в Харькове. По его словам, живую силу противника и хранилище «зацепило не слабо». Других подробностей не приводилось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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