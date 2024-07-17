Забайкалье получит рекордные 4 млрд рублей на новые теплосети

Забайкальский край получит рекордную сумму в размере около 4 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения. Из них 1,2 млрд направят на инфраструктуру Читы, сообщается на официальном портале региона в среду, 17 июля.

«У Читы появилась уникальная возможность реализовать проекты, которые связаны с его инфраструктурой — это модернизация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», — заявил зампред краевого правительства Алексей Гончаров, его цитату приводит ИА ChitaMedia.

По его словам, в краевой столице на данный момент реализуется более 180 мероприятий. Чиновник добавил, что деньги также направят на обновление инфраструктуры Краснокаменска и объекты Читинского района.

Ранее в июле сообщалось, что в центре Читы планируют благоустроить сквер за 1,4 млн рублей. Речь идет о пространстве на пересечении улиц Шилова и Новобульварной.