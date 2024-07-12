Сквер в центре Читы планируют благоустроить за 1,4 млн рублей
В Чите (Забайкальский край) объявили о поиске подрядчика на благоустройство сквера в центре города. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
Речь идет о пространстве на пересечении улиц Шилова и Новобульварной. Выбранному подрядчику предстоит привести сквер в порядок до 1 сентября 2024 года.
Максимальная стоимость контракта составит 1,443 млн рублей.
В конце июня губернатор Забайкалья Александр Осипов анонсировал обновление программы по озеленению Читы, отметив важность того, чтобы город оставался зеленым максимально возможное время в году.