Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах

России необходимо перейти к более широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах. Об этом 17 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Рассчитываю, что сегодня мы подробно поговорим на эту тему», — сказал глава государства, открывая совещание по вопросам экономики.

Российский лидер обратил внимание, что сейчас в пилотном проекте Центробанка по развитию цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 предприятия из 11 городов, а по состоянию на 1 июля в системе совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

По его оценке, в настоящий момент в рамках «пилота» платформа цифрового рубля продемонстрировала свою работоспособность и функциональность.

Цифровые валюты Путин назвал динамичным и перспективным направлением современной экономики, которое становится всё более востребованным в мире и меняет привычные схемы расчетов. Он отметил, что Россия серьезно продвинулась в этой сфере.

Государству необходимо продолжать соответствующую работу, чтобы своевременно создавать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнерами, подчеркнул президент. В частности, речь идет об улучшении правового регулирования и развитии необходимой инфраструктуры.

Также Путин затронул вопрос о развитии криптовалют. Он обратил внимание, что их добыча возможна в любой точке планеты, но требует много электроэнергии.

В российских регионах неконтролируемый майнинг может привести к дефициту мощности в отдельных регионах и перебоям поставок, указал глава государства. В связи с этим он призвал принять правильные и своевременные решения, в том числе системные, по регулированию ситуацию в данной сфере.

Ранее, 4 июля, первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказала, что с 1 сентября регулятор включит в пилотный проект цифрового рубля новых участников, поскольку число желающих пользоваться им постоянно растет. Кроме того, Центробанк прорабатывает тестирование расчетов с использованием цифрового рубля с рядом стран.

До этого, 7 июня, зампред Совета Федерации Николай Журавлев заявил об отсутствии рисков от введения цифрового рубля. Он добавил, что внедрение данного инструмента расчетов в обиход идет поэтапно. В свою очередь в ВТБ тогда же заявили об успешном проведении пилотного проекта по работе с цифровым рублем и готовности к расширению числа операций.