СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера

Уголовное дело возбудили в Москве в отношении блогера, который на видео растоптал христианский крест. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе в ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, подозреваемый транслировал свои действия в интернете 12 июля, совершив публичное оскорбление религиозных чувств.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»)», — говорится в в Telegram-канале ведомства.

Фигурант оперативно установлен и задержан. В ближайшее время его допросят следователи.

По информации СМИ, речь идет о треш-стримере родом из Дагестана, его трансляцию смотрело около 300 зрителей. Сообщалось, что после общественного резонанса из-за своего поступка блогер записал видео с извинениями. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале попросил правоохранительные органы привлечь данное лицо к ответственности.

Ранее, 15 мая, в Москве арестовали блогера, который во время стрима оскорблял участников специальной военной операции и угрожал им. В отношении 36-летнего мужчины из Зеленограда возбудили уголовное дело о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды и унижение достоинства человека (ч. 2. ст. 282 УК РФ). Он признал вину и раскаялся.