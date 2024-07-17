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Сюжет:

Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире

Forbes: у ВС России больше артиллерии, чем у любой другой армии мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российская армия обладает самым большим арсеналом артиллерийских систем, а также имеет хорошо отлаженные поставки боеприпасов. Об этом 16 июля говорится в статье журнала Forbes.

«У российских Вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире. Артиллерийских орудий в три раза больше, чем у Вооруженных сил США», — отмечено в материале.

Автор указывает, что военные РФ активно используют комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи, таких как МС19 «Мста-С» и современных систем 2С33 «Мста-СМ2». Кроме того, российская оборонно-промышленная база надежно поставляет снаряды для артиллерии, производя 250 тыс. боеприпасов в месяц, что соответствует темпам их использования.

По подсчетам СМИ, российские военные делают около 10 тыс. выстрелов из артиллерийского оружия, которое называют «королем военных действий» в день, а военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) — около 2 тыс. выстрелов за тот же период.

«Эта зависимость от артиллерии сохранится, поскольку и Россия, и Украина будут разрабатывать новую тактику и внедрять новые технологии для усиления своей огневой мощи», — добавляет автор.

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Ранее, 26 мая, британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Bain & Company сообщил, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и за четверть стоимости. Кроме того, средняя стоимость производства одного 155-миллиметрового снаряда стандарта НАТО составляет около $4 тыс., в то время как стоимость производства 152-миллиметрового снаряда в России — около $1 тыс. По словам украинских солдат на передовой, на каждый выпущенный ими снаряд российские военные могут выпустить в ответ около пяти.

До этого, 24 мая, американская газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что солдаты украинской армии жалуются на катастрофическую нехватку артиллерийских снарядов. Так, один из бойцов 24-й механизированной бригады ВСУ заявил газете, что в случае, если начнется активная стрельба, боеприпасы у украинских Вооруженных сил закончатся через полтора-два дня. ВСУ, по его словам, на данный момент вынуждены экономить снаряды и использовать их только по целям, представляющим «непосредственную опасность».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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