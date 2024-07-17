Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Авто
Автомобили с пробегом в РФ подешевели за полгода на 4,5%
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм

Замглавы МЭР Вахруков: ведомство не фиксирует критический рост цен на отдых в РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономразвития РФ не фиксирует критического роста стоимости отдыха в России. Об этом 17 июля сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024).

«Мы не видим критического роста цен», — заявил он.

По его словам, ведомство, наоборот, наблюдает повышение спроса на внутренний туризм.

«И это никак не может говорить о том, что цены не будут расти. Конечно, они будут расти. Мы должны поработать над ростом предложения. Это единственный рецепт, чтобы цены сдерживать», — сказал Вахруков.

Также он подчеркнул, что отдых на курортах в России гораздо доступнее, чем за рубежом.

«Мы видим, что цены растут. Но это не какие-то заоблачные цифры. Они явно меньше, чем рост цен на зарубежных курортах, поэтому мы сегодня благодарны нашим отельерам за то, что они с пониманием относятся к росту туристического потока», — заключил замминистра экономического развития.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля.

Плата за отдых: в России предложили ввести туристический налог
В него хотят преобразовать курортный сбор

Ранее, 6 июня, Вахруков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал «Известиям», что в этом году отмечен рост бронирований путевок в Крым на лето по сравнению с 2023 годом. Он подчеркнул, что индустрия в Крыму адаптировалась и постепенно восстанавливается, люди поверили в безопасность перемещения по региону.

Также Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные туристические направления в России в 2024 году. В их числе Краснодарский край, Крым, Кавминводы, а также Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. По данным АТОР, общее количество поездок, которые совершат граждане РФ внутри страны, достигнет 48 млн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024