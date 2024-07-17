В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм

Минэкономразвития РФ не фиксирует критического роста стоимости отдыха в России. Об этом 17 июля сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024).

«Мы не видим критического роста цен», — заявил он.

По его словам, ведомство, наоборот, наблюдает повышение спроса на внутренний туризм.

«И это никак не может говорить о том, что цены не будут расти. Конечно, они будут расти. Мы должны поработать над ростом предложения. Это единственный рецепт, чтобы цены сдерживать», — сказал Вахруков.

Также он подчеркнул, что отдых на курортах в России гораздо доступнее, чем за рубежом.

«Мы видим, что цены растут. Но это не какие-то заоблачные цифры. Они явно меньше, чем рост цен на зарубежных курортах, поэтому мы сегодня благодарны нашим отельерам за то, что они с пониманием относятся к росту туристического потока», — заключил замминистра экономического развития.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля.

Ранее, 6 июня, Вахруков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал «Известиям», что в этом году отмечен рост бронирований путевок в Крым на лето по сравнению с 2023 годом. Он подчеркнул, что индустрия в Крыму адаптировалась и постепенно восстанавливается, люди поверили в безопасность перемещения по региону.

Также Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные туристические направления в России в 2024 году. В их числе Краснодарский край, Крым, Кавминводы, а также Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. По данным АТОР, общее количество поездок, которые совершат граждане РФ внутри страны, достигнет 48 млн.