Метеорный поток Персеиды 2024: где и когда начнется самый яркий звездопад

Ежегодно, начиная с середины июля, у жителей Земли появляется возможность увидеть один из самых зрелищных летних звездопадов — метеорный поток Персеиды. Яркость падающих звезд настолько высокая, что астрономическое явление можно будет разглядеть даже невооруженным глазом, причем в 2024 году россияне смогут увидеть метеорный поток сразу в нескольких регионах страны. Когда начнется звездопад Персеиды в 2024 году, где его можно будет наблюдать и сколько он продлится — рассказывают «Известия».

Что такое метеорный поток Персеиды

Персеиды — метеорный поток, источником которого является шлейф пылевых частиц, образованный кометой Свифта — Туттля. Когда Земля проходит через него, эти частицы сгорают в атмосфере, образуя в небе яркие белые вспышки — метеоры.

Метеорный поток Персеиды получил такое название, потому что источник кометы, или радиант, расположен в зоне созвездия Персея. Самая яркая звезда Персея — сверхгигант Мирфак, который светит в несколько тысяч раз ярче Солнца.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Метеоры потока Персеиды отличаются своей яркостью и высокой скоростью — до 60 км/с, причем свечение некоторых частиц может длиться до нескольких секунд. Такие метеоры называют болидами.

Первое упоминание о метеорном дожде были зафиксированы у народов Древнего Китая — в 30-х годах нашей эры. Однако основательное изучение метеорного потока в 1835 году провел бельгиец Адольф Кетле, который описал и систематизировал знания о нем.

Несмотря на то что метеоры подлетают достаточно близко к Земле, можно не опасаться их прилета и падения на землю. По словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, космические частицы никак не угрожают нашей планете, поскольку они имеют очень маленький размер.

«Для видимости метеора достаточно объекта размером всего несколько сантиметров, а то и меньше. Эти частицы совсем невелики. Они летят очень быстро и сразу сгорают в земной атмосфере, не долетая до поверхности», — пояснил ученый.

Фото: TASS/AP/Emrah Gurel

Как правило, количество метеоров начинает нарастать за неделю до ночи пика и в течение недели после нее. Именно поэтому в начале лета астрономическое явление трудно заметить на небе. Зато ближе к концу ноября завораживающее скопление звезд можно отчетливо наблюдать ночью.

Когда пройдет звездопад Персеиды

Метеорный поток Персеиды в 2024 году можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. Пик звездопада, когда метеоры будут наиболее яркими и заметными, придется на две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.

Метеорный поток лучше всего наблюдать после полуночи. Радиант потока находится в созвездии Водолея, которое можно отыскать на небе ночью и утром. Астрономы отмечают, что чаще всего их можно заметить в промежуток с 2 часов ночи до 4:30 утра. В этот период можно будет заметить до 100 падающих звезд в час.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

А 16 июля случилось еще одно важное астрономическое событие. На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето 2024 года. Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН уже присвоили явлению высший балл X.

Метеорный поток Персеиды 2024: где наблюдать

Увидеть один из самых ярких звездопадов в 2024 году смогут жители Северного полушария, причем астрономическое явление смогут заметить только те, кто находится не севернее 60-й широты.

Метеорным потоком Персеиды можно будет насладиться в Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Казани, Перми и Екатеринбурге. В Москве и Московской области тоже можно попытаться увидеть звездопад, если наблюдать за метеорами из места, где нет фонарей и других искусственных источников света. Удачными локациями для ночных наблюдений могут стать дача или загородный дом, середина большого городского парка.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Причем заметить яркие падающие метеоры можно будет даже без оптических приборов.

«Телескоп в данном случае принципиально не нужен, поскольку он охватит только небольшой участок неба. Наблюдать за Персеидами можно просто глазами, максимум воспользоваться биноклем», — отметил Олег Угольников.