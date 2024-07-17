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В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
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В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

«Роскосмос»: впервые налажена технология управления беспилотником через спутник
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Фото: t.me/roscosmos_gk
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В России впервые использовали технологию управления беспилотником через космический спутник, сообщил 17 июля в своем Telegram-канале «Роскосмос».

Эксперимент провели «Спутниковая система «Гонец» и компания «Геоскан», уточняется в сообщении. Были успешно переданы данные о местоположении и телеметрия беспилотника в центр обработки данных, а также через спутник отправили команду о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна на место запуска.

«Такие технологические решения востребованы для обеспечения возможности отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов (БВС) там, где отсутствуют другие каналы связи», — добавили в госкорпорации.

В тестировании технологии приняло участие БВС «Геоскан 201», оснащенное экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегченном форм-факторе.

Наземные тесты и полеты на аэродроме проходили с 13 по 16 июля. Всего было выполнено шесть полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три информационных сообщения с командами управления в полете по обратной связи.

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