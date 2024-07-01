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Сюжет:

Беспилотники помогут космонавтам на Российской орбитальной станции

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Фото: Global Look Press/ESA
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На будущей Российской орбитальной станции (РОС) планируют использовать дроны. Их разработку в инициативном порядке ведут в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». В качестве одного из подготовительных этапов в рамках этих работ на предприятии провели конкурс инженерных команд.

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«В рамках общей концепции РОС сформированы запросы на технологии, которые, возможно, будут востребованы при реализации проекта. Одна из них — это дроны-помощники на станции. Пока эта конструкторская задача поставлена в общих чертах, без конкретизации их функций», — рассказал «Известиям» куратор конкурса, руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия» Павел Красноперов.

Он пояснил, что на РОС роботизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут выполнять вспомогательные функции, снижая нагрузку на членов экипажа и избавляя их от выполнения рутинной работы. В том числе аппараты будут отслеживать показания приборов, контролировать научные эксперименты, инспектировать состояние станции и выявлять возможные дефекты в конструкции.

Соревнование команд проходило три дня, в течение которых инженеры спроектировали и изготовили аппараты в соответствии с первоначальным заданием. В распоряжении участников были 3D-принтер и набор комплектующих (микросхемы, электродвигатели, винтомоторные группы и т.д.).

«Перед участниками конкурса не ставилась цель создать готовое изделие, что невозможно за такие сжатые сроки. Однако важно было, чтобы они раскрыли свой творческий потенциал и сформировали видение решения задачи», — cообщил Павел Красноперов.

По итогам конкурса лучшими выбрали три проекта. В дальнейшем работы по ним продолжат в составе акселератора РКК «Энергия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Беспилотная зона: дроны помогут космонавтам на Российской орбитальной станции

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