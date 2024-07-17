Эксперт дал советы по обустройству бассейна на даче

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 17 июля рассказал «Известиям», как выбрать и установить бассейн на даче.

Так, подготовка участка для установки бассейна зависит от его типа. Важно выбирать место, близкое к источнику водоснабжения, и ровную площадку вдали от деревьев и огорода, чтобы мусор не попадал в воду. Грунт должен быть очищен от острых камней и частиц.

«Для установки надувного бассейна можно выкопать котлован глубиной 20–30 см, засыпать его просеянным песком, выровнять и утрамбовать. Сверху можно положить пеноплекс, пленку или специальные подложки. Для каркасных бассейнов подготовка аналогична, но для больших моделей потребуется фундамент. Процесс включает в себя выкапывание котлована, утрамбовку, засыпку песка, укладку геотекстиля, арматурного каркаса и заливку бетоном. После этого устанавливается утеплитель и кладется подстилка», — сказал Соколов.

Эксперт отметил, что на даче чаще всего устанавливают надувные и каркасные бассейны. Надувные модели компактны, легко устанавливаются и убираются на хранение после сезона. Они доступны по цене и предлагаются в различных размерах. Недостаток — меньшая долговечность. Каркасные бассейны более прочные и долговечные, могут прослужить до 10 лет. Они требуют большего времени и усилий для установки, но предоставляют больше возможностей, таких как установка системы подогрева и использование в любое время года.

«Для надувных бассейнов воду обычно сливают, а поверхность моют моющими средствами. Каркасные бассейны требуют регулярного ухода. Воду в таких бассейнах нужно очищать каждые две недели или чаще, чтобы предотвратить цветение и появление микроорганизмов. Рекомендуется использовать специальные крышки или тенты для защиты воды от мусора», — сказал собеседник издания.

Для удаления мусора Соколов рекомендовал использовать сачки, для фильтрации воды — фильтровальные установки (картриджные, песочные или диатомовые), для обеззараживания воды — препараты с хлором, бромом или кислородом.

«Важно следить за уровнем pH. Нормальный уровень pH составляет 7–7,4. Его измеряют с помощью pH-метра и корректируют специальными препаратами. Также нужно использовать флокулянты для удаления мелких загрязнений, превращающих грязь в хлопья. А для предотвращения роста водорослей регулярно добавляйте в воду средства с хлором», — советует специалист.

Если вы не готовы покупать необходимое оборудование и регулярно обслуживать бассейн, лучше отказаться от его установки, заявил Соколов. Также бассейн не подходит для участков с недостаточным водоснабжением и ограниченной площадью. Установка бассейна требует решения вопроса с отводом воды, что может быть проблематично для некоторых дачников, заключил он.

2 июля главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова рассказала «Известиям», что купание в домашнем бассейне при отсутствии регулярного ухода за ним и соблюдения правил личной гигиены может стать причиной различных заболеваний. Так, недостаточная очистка и дезинфекция воды в бассейне могут способствовать размножению бактерий, вирусов, простейших, грибов. Это может привести к заражению такими болезнями, как аденовирусная фарингоконъюнктивальная лихорадка, вирусный гепатит А, дизентерия, ротавирусная инфекция и другие инфекции желудочно-кишечного тракта, лямблиоз и лептоспироз.