Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

Эксперт дал советы по обустройству бассейна на даче

Соколов: не рекомендуется обустраивать бассейн на участке с ограниченной площадью
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 17 июля рассказал «Известиям», как выбрать и установить бассейн на даче.

Так, подготовка участка для установки бассейна зависит от его типа. Важно выбирать место, близкое к источнику водоснабжения, и ровную площадку вдали от деревьев и огорода, чтобы мусор не попадал в воду. Грунт должен быть очищен от острых камней и частиц.

«Для установки надувного бассейна можно выкопать котлован глубиной 20–30 см, засыпать его просеянным песком, выровнять и утрамбовать. Сверху можно положить пеноплекс, пленку или специальные подложки. Для каркасных бассейнов подготовка аналогична, но для больших моделей потребуется фундамент. Процесс включает в себя выкапывание котлована, утрамбовку, засыпку песка, укладку геотекстиля, арматурного каркаса и заливку бетоном. После этого устанавливается утеплитель и кладется подстилка», — сказал Соколов.

Эксперт отметил, что на даче чаще всего устанавливают надувные и каркасные бассейны. Надувные модели компактны, легко устанавливаются и убираются на хранение после сезона. Они доступны по цене и предлагаются в различных размерах. Недостаток — меньшая долговечность. Каркасные бассейны более прочные и долговечные, могут прослужить до 10 лет. Они требуют большего времени и усилий для установки, но предоставляют больше возможностей, таких как установка системы подогрева и использование в любое время года.

«Для надувных бассейнов воду обычно сливают, а поверхность моют моющими средствами. Каркасные бассейны требуют регулярного ухода. Воду в таких бассейнах нужно очищать каждые две недели или чаще, чтобы предотвратить цветение и появление микроорганизмов. Рекомендуется использовать специальные крышки или тенты для защиты воды от мусора», — сказал собеседник издания.

Лунный посевной календарь на июль 2024: график посадок по дням и фазам Луны
Самое неблагоприятное время для работы с растениями — новолуние, которое выпадает на 5-7 июля

Для удаления мусора Соколов рекомендовал использовать сачки, для фильтрации воды — фильтровальные установки (картриджные, песочные или диатомовые), для обеззараживания воды — препараты с хлором, бромом или кислородом.

«Важно следить за уровнем pH. Нормальный уровень pH составляет 7–7,4. Его измеряют с помощью pH-метра и корректируют специальными препаратами. Также нужно использовать флокулянты для удаления мелких загрязнений, превращающих грязь в хлопья. А для предотвращения роста водорослей регулярно добавляйте в воду средства с хлором», — советует специалист.

Если вы не готовы покупать необходимое оборудование и регулярно обслуживать бассейн, лучше отказаться от его установки, заявил Соколов. Также бассейн не подходит для участков с недостаточным водоснабжением и ограниченной площадью. Установка бассейна требует решения вопроса с отводом воды, что может быть проблематично для некоторых дачников, заключил он.

2 июля главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова рассказала «Известиям», что купание в домашнем бассейне при отсутствии регулярного ухода за ним и соблюдения правил личной гигиены может стать причиной различных заболеваний. Так, недостаточная очистка и дезинфекция воды в бассейне могут способствовать размножению бактерий, вирусов, простейших, грибов. Это может привести к заражению такими болезнями, как аденовирусная фарингоконъюнктивальная лихорадка, вирусный гепатит А, дизентерия, ротавирусная инфекция и другие инфекции желудочно-кишечного тракта, лямблиоз и лептоспироз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024