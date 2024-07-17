Собянин рассказал о росте выпуска машин и оборудования в Москве
За пять лет выпуск машин и оборудования в столице вырос в пять раз, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.
По его словам, машино- и приборостроение являются ключевыми отраслями реального сектора экономики — именно они во многом определяют технологический уровень страны.
Москва ведет системную работу по стимулированию развития этих отраслей.
В городе производят станки и конвейеры, различные приборы, промышленных роботов, лифты и технологическое оборудование, которое применяется во многих областях: от сельского хозяйства до космической сферы.
Промышленные роботы, например, используются на производственных линиях кабельного завода: роботы загружают металл в плавильную печь и кладут его под пресс. А на одном из строительных предприятий роботы с системой видеораспознавания находят брак и подбирают керамические облицовочные плитки по цвету. Технология позволяет различать 62 оттенка.
Собянин добавил, что в этом году были разработаны системы автопилотирования для сельхозтехники, они уже применяются на практике. Еще одна разработка — программно-аппаратный комплекс, позволяющий контролировать вывоз строительных отходов. Комплекс фиксирует объем груза, делает фото и видео и передает данные на цифровую платформу мониторинга.