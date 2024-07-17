Актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин умер в возрасте 63 лет

Тульский Актер Игорь Лучихин, запомнившийся по ролям в кинофильмах «Солнцепек» (2021) и «Дорога к дому» (2022), умер в Севастополе. Об этом 16 июля сообщили в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина. Еще вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Выражаем соболезнования родным и близким Игоря Викторовича. <...> Вечная память», — указано на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Игорю Лучихину было 63 года. Он родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. С 2008 года служил в Тульском театре драме. До этого с 1978 года работал в Ульяновском театре кукол, а затем в таком же театре в Туле. Коллеги актера отметили, что он «навсегда стал частью театральной истории».