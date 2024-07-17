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Инновационные мини-боксы помогут исследовать древнюю ДНК

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Фото: предоставлено Харисом Мустафиным
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Ученые из Московского государственного технического института разработали набор оборудования и подготовили новаторскую методику работы с ним для изучения древней ДНК — генетического материала, который сохранился в останках организмов, живших в доисторическое время.

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Новый исследовательский комплекс представляет собой систему компактных изолированных прозрачных контейнеров со встроенными внутрь перчаточными манипуляторами. Такие боксы дают возможность без существенных материальных затрат исследовать древние образцы, соблюдая высокую степень работ.

Предложенный подход может стать недорогой альтернативой традиционным способам изучения древнего материала, который предполагает комплекс «чистых» зон, отгороженных от других помещений и оснащенных системами фильтрации воздуха.

«Лабораторные «чистые зоны» требуют существенных затрат на их создание и последующее поддержание работоспособности. Вместе с тем, когда археологический образец маленький, то с ним удобно работать в комплексе совмещенных друг с другом перчаточных боксов», — рассказал один из авторов предложенной методики, руководитель лаборатории исторической генетики, комментируя безопасные условия для исследования древней ДНК.

Вместе с тем важную роль играет замещение в боксах атмосферы азотом особой чистоты. Помимо этого, УФ-лампы внутри боксов могут создать высокую экспозицию облучения и эффективно обезвредить постороннюю органику.

В результате специалисты достигают абсолютной защиты древней ДНК при незначительных материальных затратах. По мнению ученых, совершенствование предложенного подхода позволит поставить палеогенетические исследования на поток.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полный компакт: ученые разработали минибоксы для изучения древней ДНК

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