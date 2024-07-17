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Полный компакт: ученые разработали минибоксы для изучения древней ДНК

Разработка удешевит исследования археологического генетического материала и позволит поставить их на поток
Фото: предоставлено Харисом Мустафиным
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Ученые создали компактный набор оборудования и разработали инновационную методику для изучения древней ДНК. Она позволяет проводить исследования с меньшими временными и денежными затратами, сохраняя при этом высокую чистоту археологических образцов. Комплект представляет собой систему миниатюрных боксов с защитным контуром, контролируемой атмосферой, а также приспособлениями для очистки и дезинфекции. Это бюджетная альтернатива специализированным лабораториям с «чистыми зонами». Разработка внедрена в исследовательский процесс и уже опробована для изучения древнего генетического материала.

Компактные изоляторы

Специалисты из Московского физико-технического института разработали инновационную методику для анализа древней ДНК. Она позволяет проводить исследования с помощью относительно несложного и недорогого оборудования, соблюдая при этом высокую степень чистоты археологических образцов. По словам специалистов, новый способ позволит удешевить палеогенетические изыскания и нарастить их количество.

оборудование
Фото: предоставлено Харисом Мустафиным

Предложенная технология предполагает отказ от традиционных способов, которые применяют при взаимодействии с древним генетическим материалом для предотвращения его загрязнения чужеродными элементами. Обычно в качестве таковых мер используют «чистые» лаборатории, отделенные от других зон и оборудованные системами многоуровневой фильтрации воздуха. Кроме того, работы проводятся раздельно — в разных комнатах или в специальных вытяжных шкафах. Для инактивации «паразитных» ДНК специалисты применяют обработку помещений жестким УФ-излучением.

Авторы разработки применили подход, при котором все работы с образцами производятся в системе компактных изоляторов. Это миниатюрные герметичные контейнеры с контролируемой атмосферой, оснащенные встроенными внутрь перчатками, которые позволяют пользователям работать внутри бокса, не нарушая защитный контур.

— Оснащение лабораторных помещений в виде «чистых зон» требует существенных капиталовложений и постоянных затрат на поддержание их работоспособности. Вместе с тем, когда археологический образец маленький, с ним удобно работать в комплексе совмещенных друг с другом перчаточных боксов, — рассказал один из авторов предложенной методики, руководитель лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ Харис Мустафин.

лаборатория
Фото: предоставлено Харисом Мустафиным

По его словам, благодаря небольшим размерам рабочей зоны в такой системе проще добиться безопасных условий для изучения древней ДНК. Вместе с тем важную роль в этом процессе играет замещение в изолированных контейнерах воздуха азотом особой чистоты. Также УФ-источники, установленные внутри боксов, за счет их компактности обеспечивают высокую экспозицию облучения и, как следствие, эффективную инактивацию посторонней органики. В итоге специалисты достигают абсолютной защиты древней ДНК при незначительных материальных затратах. Как подчеркнул Харис Мустафин, развитие методики поможет поставить палеогенетические исследования на поток.

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Исследование древнего материала

Ученые применили технологию для комплексного изучения останков представителя поломской археологической культуры. Она относится к раннему Средневековью (период с V по IX век) и локализуется на территории современной Удмуртии. Исследования проводились совместно со специалистами из Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Российского государственного гуманитарного университета и Историко-культурного заповедника «Иднакар» им. М.Г. Ивановой.

лаборатория
Фото: предоставлено Харисом Мустафиным

В частности, была проведена серия исследований, в результате которых специалисты с высокой надежностью установили Y-хромосомную и митохондриальную гаплогруппы исследуемого индивида (то есть наследственные связи на основе унаследованных генетических мутаций по отцовской и материнской линиям соответственно).

Каждый бокс предназначен для определенного этапа работы с древними образцами. Первый — для их механической очистки, второй — для ультразвуковой «обдирки», третий — для измельчения образцов до состояния костной муки, четвертый ­­— для выделения ДНК, пятый — для «мокрых работ». Внутри каждого бокса размещено необходимое оборудование и УФ-лампы. В одном контейнеры специалисты проводят работы только с одним археологическим образцом, после чего бокс и его содержимое тщательно обрабатывают, промывают, облучают ультрафиолетом и вновь заполняют чистым азотом, — описал методику Харис Мустафин.

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Помимо палеогенетического анализа, ученые методами антропологии провели всеобъемлющее изучение останков древнего человека, полностью восстановив возраст, пол, внешность и его заболевания. Радиоуглеродный анализ помог определить годы его жизни. Всё вместе позволило специалистам составить многогранный портрет средневекового человека, который для современных антропологов и этнографов стал эталонным образом представителя поломской культуры.

Фото: предоставлено Харисом Мустафиным

— В дальнейшем предложенная технология даст возможность с меньшими затратами производить детальное изучение останков древних людей, включая высокоточный анализ генетического материала. В перспективе это поможет заполнить пробелы в знаниях о древних культурах и выстроить комплексную систему представлений о них. Они будут включать знания о происхождении народов, путях их миграции, контактах с другими сообществами, — отметила руководитель Лаборатории антропологической реконструкции ИЭА РАН Елизавета Веселовская.

Она добавила, что, помимо решения исторических задач, разработанные методы могут быть востребованы и в других сферах. Например, комплексный анализ человеческих останков позволяет восстановить облик и идентифицировать неизвестных участников Великой Отечественной войны и других конфликтов.

Фото: Getty Images/SSPL

— В последние годы анализ ДНК применяют в медицинских целях. С его помощью, в частности, выявляют причины различных заболеваний и вырабатывают стратегии лечения. Также генетические данные нужны при изучении основ продолжительной здоровой жизни. Поэтому исследования древней ДНК важны не только с точки зрения получения новых знаний об истории людей и народов в прошлом, но и для сохранения здоровья современного человека, — сказала ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Светлана Боринская.

Она считает, что дальнейшая разработка методики позволит применять минибоксы в условиях полевых экспедиций, что упростит проведение палеогенетических работ. Однако для этого потребуется обеспечить качественную обработку, промывку и дезинфекцию оборудования, что пока затруднительно осуществить за пределами специально подготовленных для этих целей лабораторий, резюмировала эксперт.

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