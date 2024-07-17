Берн работает с Киевом над дальнейшими шагами по миру на Украине
Швейцария работает с Украиной над продолжением мирного процесса по урегулированию конфликта, заявила «Известиям» представитель пресс-отдела МИД страны Элиза Рагги.
«Мы поддерживаем контакт с Украиной и работаем над дальнейшими шагами. Целью саммита в Швейцарии было инициирование мирного процесса. Швейцария убеждена, что Россию необходимо включить в него по мере его продвижения. Мирный процесс немыслим без России», — сказала она.
15 июля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что представители России должны принять участие во втором «саммите мира». Первый саммит состоялся 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.
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